Olimpia Sub 16 femenina, ganadora de la fecha en la Fiesta CONMEBOL

En las categorías Femeninas, Olimpia Sub 16 logró triunfar por 2 a 1, con goles de Luz Cardozo al minuto de arrancar y minuto de descuento con un golazo de larga distancia (1′ y 75′), ante Macará de Ecuador, quién descontó a los 72′ minutos.

La selección femenina de Ñeembucú (Sub 14) empató sin goles (0-0) ante la Liga Vallecaucana de Colombia y siguen invictas con 5 puntos.

Los próximos encuentros de los equipos paraguayos serán este miércoles. Masculino Sub 13, Olimpia Villeta – Liga de Santander (12:00). Femenino Sub 14, Ñeembucú – Ferroviária (09:00) y Femenino Sub 16, Olimpia – Alianza Lima (09:00).

Este martes, la competencia tendrá jornada libre, por el encuentro Sudamericano que será en Rakiura de Luque.

El torneo continuará hasta el domingo 3 de setiembre.

- Resultados de la jornada:

SUB 13 MASCULINO

Tahuichi 1 – Liga de Santander 3

Defensor Sporting 0 – Independiente del Valle 4

Estudiantes de Mérida 0 – Flamengo 5

GEN Chile 1 – Alianza Lima 7

SUB 14 FEMENINA

Barcelona SC 2 – Nacional 1

Liga Vallecaucana 0 – Selección Ñeembucú 0

Alianza Lima 0 – ULA FC 0

Ferroviária SAF 6 – Florida 1

SUB 16 FEMENINA

Liga Vallecaucana 5 – Alianza Lima 0

AFF Yurubí 5 – Potosí 0

Olimpia 2 – Macará de Ambato 1

Platense 1 – São Paulo 3