Olimpia Sub 16 se quedó con el tercer puesto en Fiesta Evolución

Johana Medina, Cynthia Casco, Luz Cardozo y Alison Bareiro marcaron para las franjeadas que por primera vez, un equipo paraguayo, sube al podio de la Fiesta CONMEBOL en esa categoría.

La campaña de las juveniles franjeadas en el torneo fue de cuatro victorias y dos derrotas, anotando 11 goles.

Los demás representantes nacionales no clasificaron a semifinales, quedando solo en Fase de Grupos; Olimpia Villeta (Masculino Sub 13) y Selección Ñeembucú (Femenina Sub 14).

Independiente del Valle de Ecuador se quedó con la medalla de Oro en la categoría Sub 13 masculino, Ferroviária de Brasil en la Sub 14 femenina y en la Sub 16 se definirá entre Liga Vallecaucana y Sao Paulo esta tarde.

- Síntesis :

PLATENSE 1 – OLIMPIA 4

Cancha: Adrián Jara. Árbitra: Teresita Ojeda. Asistentes: Rossana Salinas y Nilda Serrano. Cuarta árbitra: Alicia Benítez.

Platense: Nahiara Agüero; Lara Manuel, Lola Scrimieri, Antonella Espinoza y Victoria Viñais; Morena Fanega, Lucía Quiroga, Milagros Martín y Julia Torres; Lola Velázquez y Morena Lomba. D.T.: Silvana Natuche.

Olimpia: Leticia Amarilla; Brisa Acosta, Ximena Moreno, Fátima Ramos y Johana Medina; Luz Cardozo, Luz Benítez, Albana Giménez y Tatiana Escobar; Cynthia Casco y Alison Bareiro. D.T.: Nelson Romero.

Goles: 4′ Johana Medina, 12′ Cynthia Casco, 19′ Luz Cardozo y 24′ de penal, Alison Bareiro (O); 26′ Antonella Espinoza (P).