El millonario monto que Olimpia debe generar hasta enero 2024

La eliminación de la Copa Libertadores 2023 fue un golpe duro para Olimpia. No solo terminó el sueño de la cuarta conquista sino que también, repercute en las arcas de la institución. De ahora en más, el Decano debe generar ingresos de otro sector para sostener el club hasta fin de año y también, tratar de pagar la deudas FIFA con el propósito de reforzar para la próxima temporada.

En una entrevista con ADN Olimpista, el presidente Miguel Cardona reveló la cantidad de dinero que debe generar producir hasta enero: US$ 1.000.000 por mes de setiembre a diciembre para abonar los sueldos del plantel, cuerpo técnico y otros trabajadores y, US$ 5.000.000, con tiempo hasta enero, para levantar la sanción del ente rector del fútbol mundial. En total, son US$ 9.000.000.

“Debo generar cuatro millones de dólares hasta enero para sostener el club, es un millón de dólares por mes, y debo generar cinco millones más para FIFA y levantar FIFA. Hoy no tengo de dónde conseguir, pero estoy trabajando. Es muy complicado, pero para ser presidente tenés que estar medio loco, debes creer en grande y tenés que tocar las puertas”, expresó.

“Hoy me preguntás ‘¿Dónde están los recursos?’ y no sé como generar los recursos. Pero voy a trabajar como si fuese que puedo contratar. Nueve millones es un milagro, pero Olimpia es milagroso”, agregó Cardona. Por el resto del curso, el Franjeado solo tiene el torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo, en el que está, con dos partidos menos, a 11 puntos de Libertad.