Francisco Arce: “Desde el primer gol se hizo más fácil”

Olimpia derrotó 4-0 a Sportivo Ameliano, sumó el segundo triunfo consecutivo y escaló en la tabla de posiciones y en la clasificación acumulativa. La victoria en la regularización de la novena fecha del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo mantiene al Decano con vida en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2024. Además, sueña con pelear por el título con Libertad.

Lea más: Olimpia, ¿en la pelea por el título?: “Somos serios candidatos”

Francisco Arce analizó la goleada y reconoció que “no iniciamos tan bien”, pero explicó que desde el primer tanto, a los 24 minutos, controló el resto del partido. “No iniciamos tan bien. Nos costaron los primeros quince a veinte minutos, ellos se asentaron bastante con jugadas rápidas, contra ataques rápidos, con sus extremos que son muy ligeros”, comenzó el DT en conferencia.

“Desde el primer gol nuestro, en ese momento complicado, el cambio de sistema, pasando a acertar más pases y no transportar tanto la pelota, se hizo más fácil y pasamos a controlar el resto del partido. El haber convertido en el momento más complicado nos dio más calma para poder trabajar”, agregó el entrenador del Rey de Copas, que aún tiene un encuentro pendiente.

Francisco Arce y el “pudimos convertir uno más”

“Golpeamos bien, convertimos cuatro, pudimos haber convertido un gol más. Estamos en camino, pero nos falta mucho, no me refiero a la tabla, al juego, al funcionamiento, al equilibrio, a la solidez que necesita el equipo. Aumentar más ese tiempo. No zozobrar tanto en cuestiones fáciles, especialmente de control y manejo de juego en nuestra propia cancha”, añadió Arce.

Olimpia será visitante de Tacuary en la jornada 12

En la próxima fecha, la duodécima, que abre la segunda y decisiva rueda, Olimpia visitará a Tacuary en Villa Elisa: será el sábado, a las 16:30, en el estadio Luis Alfonso Giagni. “Vamos a tener un cuatro o cinco cambios para el partido del sábado y después ir, paso a paso, partido a partido”, adelantó el paraguaríense, que anunció varias modificaciones para refrescar la formación.