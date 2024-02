Rodrigo Nogués y el porqué no hubo unidad con Domínguez en Olimpia

Olimpia tendrá nuevo presidente y será Rodrigo Nogués. El jueves, a los 20:00 aproximadamente, fue presentado la lista de “Olimpia en movimiento”, en la que el actual tesorero del club es candidato a reemplazar a Miguel Cardona. La oficialización fue después de negociaciones con la oposición, que no prosperaron y no permitieron la unidad con el oficialismo.

En horas de la madrugada, el futuro titular del Decano, realizó una serie de publicaciones en redes sociales en la que explicó la razón por la que no hubo acuerdo con el grupo liderado por Cristian Domínguez. “Es importante que la gente sepa la verdad de las cosas y no se haga una película errónea”, empezó Nogués en X (ex Twitter)”.

Nogués sobre Domínguez. “Somos amigos”

“Grillo (Cristian Domínguez) y yo somos amigos desde que nacimos. No llegamos a un acuerdo por cuestiones administrativas y de manejo. Nada más que eso. No hay historias atrás de eso. Al pedo van a buscar otras historias. Y nosotros somos eso, lo que se ve. No hay más Olimpismo que eso”, puntualizó Nogués en su cuenta de red social, @cotonogues.

“Soy Dominguista siempre por mil razones”

El directivo aprovechó para enviar fuerzas a la familia Domínguez por el delicado estado de Osvaldo Domínguez Dibb, el dirigente más glorioso del fútbol paraguayo. Yo igual soy Dominguista siempre, por mil razones. Por las razones que escribieron nuestra historia. Y aprovecho para darle fuerza a nuestro ODD y su familia, que están pasando un momento difícil”, finalizó.

