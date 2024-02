Francisco Arce: “Si vamos a seguir o no, hay que preguntarle al presidente”

Olimpia perdió 2-1 con Sportivo Ameliano, quedó sin invicto y está a 5 puntos del líder al finalizar la cuarta fecha del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El Decano jugó un mal primer tiempo, mejoró en la complementaria, pero cometió errores defensivos que la V Azulada aprovechó para conquistar el triunfo en el estadio Villa Alegre de Encarnación.

La derrota vuelve a sacudir al Rey de Copas y pone bajo lupa a Francisco Arce. En cuatro partidos jugados y a un mes de la Copa Sudamericana, el Franjeado suma 1 triunfo, 2 empates y 1 caída y, con 5 unidades, ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones. En caso de que el 2 de Mayo reciba los puntos del cotejos contra Cerro Porteño, descenderá al octavo puesto.

En la conferencia, Arce fue consultado sobre la continuidad o no en el cargo y respondió. “Pero yo no tengo la respuesta. Te respondo lo mismo de siempre, hay que preguntarle al presidente. Es el menor de los problemas (…) Si vamos a seguir o no, hay que preguntarle al presidente”, fue la respuesta del DT, que señaló que la decisión es de Miguel Cardona.

Olimpia: General Caballero y el superclásico

En la próxima ronda, los dirigidos por Arce recibirán a General Caballero de Juan León Mallorquín en la antesala del superclásico. El choque contra el Rojo de Ka’arendy será el sábado 10 de febrero, a las 20:45, en el estadio Defensores del Chaco. Una semana después, recibirá a Cerro Porteño en Sajonia por la sexta rueda (fecha y horario a confirmar).

