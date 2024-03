“Te voy a extrañar Olimpia”: Terminó la era Miguel Cardona

Terminó el ciclo de Miguel Cardona en Olimpia: el empresario dejó el cargo en la Asamblea Ordinaria realizada este sábado 2 de marzo en el Salón Blanco del estadio Manuel Ferreira. El sucesor al mano del Rey de Copas es Rodrigo Nogués, quien fue tesorero de la pasada comisión directiva y quien es el único candidato para la elección de autoridades.

“Cumpliendo con este período electoral dejo el cargo de presidente con grandes expectativas en el futuro, donde estoy seguro que Olimpia seguirá la senda victoria de su rica historia. Me despido no sin antes agradecer a toda la comisión directiva, colaboradores y mi familia. No te voy a abandonar Olimpia, te voy a extrañar. Muchas gracias Rey de Copas”, expresó Cardona.

Miguel Cardona: deudas, títulos y superclásicos

Miguel Cardona, quien como última tarea había renovado a Derlis González hasta 2028, sucedió a Miguel Brunotte en noviembre de 2021. Desde entonces, trabajó en sanear económicamente a Olimpia, que tenía una deuda que alcanzaba los U$S 70.000.000 (redujo a la mitad). Además, conquistó tres títulos y solo perdió 1 de los 12 superclásicos que disputó.