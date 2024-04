Raúl Vicente Amarilla: “En Olimpia no hay ningún tipo de crisis”

Olimpia empató si goles con Sol de América por la duodécima jornada, perdió el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y quedó a 6 puntos de Libertad. El Decano solo ganó uno de los últimos cinco encuentros, entre los que también sufrió la eliminación de la Copa Sudamericana 2024 al perder 2-0 con Sportivo Ameliano.

Lea más: Saúl Salcedo: “Muy dolidos porque no teníamos margen de error”

Este lunes, en el día después de la paridad con el Danzarín, Raúl Vicente Amarilla desmintió los rumores de una supuesta crisis en el Franjeado por los malos resultados. “Lastimosamente se quiere crear una crisis, lo cual desmiento categóricamente: en el club no hay ningún tipo de crisis”, aseguró el Director Interinstitucional del club al Cardinal Deportivo.

“No veo ningún tipo de preocupación”

Amarilla también descartó que exista “preocupación”. “No veo ningún tipo de preocupación por ningún lado. He visto también que están pidiendo que Palermo se vaya, pero no estamos para estar cambiando técnico cada tres meses”, agregó el ex jugador del Franjeado, que respaldó el trabajo y la continuidad de Martín Palermo, quien lleva 8 partidos dirigidos en el Rey de Copas.