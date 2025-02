Marco Trovato y la sanción FIFA: “Fue gente que tiene que ver con Olimpia”

Marco Trovato generó explosivas e inéditas declaraciones en una entrevista con ABC Cardinal. El expresidente de Olimpia aseguró que Horacio Cartes “nunca tuvo nada que ver” por la sanción FIFA y reveló que “fue mucho más olimpista el tema”. “Fue mucho más olimpista el tema que de otros clubes”, disparó el empresario en el programa La Primera Mañana.

“No tengo relación con el ex presidente (Horacio Cartes), pero también... para aclarar que mucho se habló en su momento que él tenía que ver o tuvo que ver en mi tema y tengo que aclarar que no. En su momento seguramente hablaremos. El ex presidente Cartes nunca tuvo nada que ver”, comenzó Trovato, quien fue suspendido de por vida por el ente rector del fútbol mundial.

“Finalmente nosotros supimos de donde viene, inclusiva las presiones de FIFA, inclusive las presiones en el TAS. El expresidente Cartes no tiene ninguna relación con la FIFA. Hubo otras personas metidas que no querías que yo siga al frente del club”, mencionó Trovato, quien fue sancionado en setiembre de 2020 por manipulación de partidos.

“Vos renuncias o le mandamos a Olimpia a la B”

Marco Trovato fue nuevamente consultado sobre el origen de la suspensión y recalcó con un “sí, categórico” que fue de Olimpia. “Sí, categórico. Gente que no tiene nada ver con otro clubes, gente que tiene que ver más con el Olimpia que otra cosa, que no quería que yo siga al frente del Olimpia”, insistió el ex directivo a la 730 AM.

“Cuando me sale la sanción FIFA, una persona viene y me dice ´Vengo a preguntarte si vas a renunciar’. ‘Mirá, yo pedí permiso, quiero que se analice esto’. Y me dijo ‘No nos alcanza, vos renuncias o le mandamos a Olimpia a la B’. Y cuando esa persona me dice eso yo le dije ‘En diez minutos tenes mi renuncia’. ‘Nosotros no queremos que te acerques por el Olimpia’, terminó.