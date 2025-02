Marco Trovato: “Vos renuncias o le mandamos a Olimpia a la B”

Marco Trovato realizó hoy una serie de revelaciones en ABC Cardinal. Además de desligar a Horacio Cartes sobre la trama de la sanción FIFA y de culpar a “olimpistas”, el expresidente de Olimpia contó que fue amenazado por “una persona” para renunciar al cargo cuando fue suspendido (setiembre de 2020) de por vida por el ente rector del fútbol mundial.

“Cuando me sale la sanción FIFA, una persona viene y me dice ´Vengo a preguntarte si vas a renunciar’. ‘Mirá, yo pedí permiso, quiero que se analice esto’. Y me dijo ‘No nos alcanza, vos renuncias o le mandamos a Olimpia a la B’. Y cuando esa persona me dice eso yo le dije ‘En diez minutos tenés mi renuncia’. ‘Nosotros no queremos que te acerques por el Olimpia’, desveló.

“Cartes no tiene ninguna relación con la FIFA”

“Finalmente nosotros supimos de donde viene, inclusiva las presiones de FIFA, inclusive las presiones en el TAS. El expresidente Cartes no tiene ninguna relación con la FIFA”, agregó Trovato, quien apeló la suspensión de FIFA al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés), organismo que extendió nuevamente un plazo (fijado la última vez para el 28 de febrero) para resolver el caso.

