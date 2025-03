Nogués desmintió adquisición del predio de las FF.AA., pero consultó la posibilidad de compra

Rodrigo Nogués desmintió los rumores de la necesidad que tiene Olimpia de adquirir parte de la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas para la construcción del Osvaldo Domínguez Dibb, el nuevo estadio, que será la sede del partido conmemorativo del Mundial 2030 en Paraguay. “Desmiento que se necesite para que se lleve a delante el proyecto”, expresó.

Aunque negó la urgencia de compra, el presidente del Decano puntualizó que la institución envió a la entidad militar una carta consultando si existe una posibilidad de comprar un sector del predio. “Una cosa es la propuesta de compra y otra es una consulta si sería factible o no”, explicó el titular del Franjeado en el programa Ancho Perfil.

“Lo primero es preguntar si se puede. Si se puede, la segunda pregunta es cuánto cuesta. Si te dicen cuesta tanto y podemos pagar, le enviamos una propuesta. Pero sí no, no lo hacemos y no pasa nada”, continuó Nogués, quien aseguró que “Olimpia no tiene ninguna necesidad de adquirir un metro cuadrado de las Fuerzas Armadas”.

Olimpia utilizará el predio de las FFAA para...

“El predio se va a necesitar para cuestiones complementarias, cuestiones de ingreso de autoridades. Olimpia no puede expropiarle nada a nadie”, mencionó Nogués, quien aclaró que la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas será utilizada en determinados partidos, sobre todo de la Copa del Mundo, para el ingreso de autoridades, por ejemplo.

El ministro de Defensa confirmó el pedido

“Si existe un pedido, pero que todavía es muy incipiente. Eso en todo caso será bien estudiado y por supuesto puesto a conocimiento de la población porque son bienes del estado que estamos precautelando. Yo se que existe, pero en forma muy incipiente hay algunas conversaciones previas, pero todavía no se llegó a documentar nada”, mencionó el ministro de Defensa, Óscar González.

“No te voy a ocultar que existe intención, pero no se materializó todavía en ningún pedido formal. A mí no me preguntaron, pero si al Comandante de las Fuerzas Militares (Gral. EJ César Augusto Moreno Landaira) y el Comandante me comunicó eso”, siguió el magistrado en la 730 AM. “Aclaro que es actualmente una cuestión que se manejo de forma verbal”, añadió.

Si existe la posibilidad de vender el predio

El ministro de Defensa aseguró que en el hipotético caso de venta “se necesitaría una ley” y la autorización del presidente de la República, Santiago Peña. “Se necesitaría una ley, la tasación que realizará el Ministerio de Obras Públicas. En las Fuerzas Armadas no se mueve un fusil sin la autorización del presidente en su carácter de Comandante en Jefe (Santiago Peña)”.