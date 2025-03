“La Copa Libertadores es la prioridad, pero no podemos subestimar el campeonato”

Olimpia debutará el miércoles 2 de abril en la Copa Libertadores 2025. El Decano visitará San Antonio Bulo Bulo (19:00, hora de Paraguay) de los paraguayos Ariel Benítez y Mario Otazú. A dos días del partido en el estadio Félix Capriles en los 2.558 metros de altura de la ciudad de Cochabamba, el entrenador Martín Palermo palpitó el estreno internacional.

“La Copa libertadores genera otras sensaciones. Desde lo emotivo y desde lo que significa ya los preparativos, el tener que planificar los viajes, llegar a otros países, y obviamente todo el entorno genera un momento especial”, expresó el argentino, que dirigirá una fase de grupos del torneo continental por primera vez en la carrera del técnico.

“En lo personal es la primera vez que lo haré como entrenador en fase de grupos. Me había tocado anteriormente con Arsenal de Sarandí en instancias de cuartos de final, que jugamos acá con Nacional de Paraguay y también lo hice con Unión Española”, recordó Palermo, quien fue el DT de Arsenal de Sarandí en la serie de cuartos de final de la edición 2014 contra Nacional.

Martín Palermo: ¿prioridad a la Libertadores?

Olimpia llega a la primera fecha del Grupo H con una racha de tres partidos sin ganar en el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. Independientemente a que la prioridad al inicio de temporada fue la Copa Libertadores 2025 y actualmente está a 9 puntos del líder en el certamen local, Martín Palermo aseguró que el Rey de Copas no puede “subestimar el campeonato”.

“Sabemos que la doble competencia será de mucha exigencia y mucho desgaste. Espero que en la carga de partidos no nos veamos afectados en una competencia u otra. Sabemos la prioridad y la importancia de la Copa Libertadores, pero no podemos desestimar el campeonato local. Estamos preparados para eso”, puntualizó el histórico ex jugador de Boca Juniors.