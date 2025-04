Olimpia: ¿Cuándo vuelve a jugar por la Copa Libertadores 2025?

Olimpia arrancó la Copa Libertadores 2025 con una humillante derrota en el Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba: ¡3-2 con el debutante San Antonio Bulo Bulo! El Decano finaliza la primera fecha del Grupo H perdiendo contra el rival más débil, sin poder sumar y obligado a ganar con el propósito de no condicionar la clasificación a los octavos de final.

El Franjeado disputará la siguiente jornada la próxima semana. Los dirigidos por Martín Palermo recibirán a Vélez Sarsfield, el otro ganador y puntero luego de la ronda inaugural. El partido será el miércoles 9 de abril, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. El Fortín de Liniers remontó y superó 2-1 a Peñarol en el José Amalfitani.

Olimpia, un clásico ante de Vélez Sarsfield

Pero antes del duelo Martín Palermo vs. Guillermo Barros Schelotto, Olimpia disputará otro partido clave: vs. Guaraní por la duodécima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El clásico será el domingo 6 de abril, a las 18:15, en el Defensores del Chaco. El choque, también para el Aborigen, puede mantener o no al Franjeado en la pelea por el título.

