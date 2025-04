Olimpia enfrenta a Vélez Sarsfield con la obligación de ganar

Olimpia enfrenta hoy a Vélez Sarsfield por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2025. El Decano recibe al Fortín con la obligación de ganar para no condicionar la clasificación a los octavos de final. El partido, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, arranca a las 19:00. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5 y ABCTV Paraguay en Youtube.

Lea más: : A qué hora juega Olimpia vs. Vélez Sarsfield y dónde ver en vivo

El Franjeado necesita triunfar después del humillante estreno en la llave: la derrota 3-2 con San Antonio Bulo Bulo en el Félix Capriles de Cochabamba. Los dirigidos por Martín Palermo son los únicos que todavía no sumaron en la serie, que el martes abrió el segundo capítulo con la victoria 2-0 de Peñarol, con un tanto de Héctor Villaba, sobre el Santo de Mario Otazú en Montevideo.

Olimpia, en racha de partidos sin ganar

Olimpia no solo busca la primera victoria en la Copa Libertadores 2025 sino que también, romper la racha de encuentros sin ganar entre el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo y el certamen continental. Desde el 2-1 a 2 de Mayo, el 9 de marzo, el Decano perdió 4 y empató 1, quedando fuera de la pelea por el campeonato local luego de la derrota 2-1 con Guaraní el fin de semana.

Martín Palermo y los cambios en Olimpia

Martín Palermo realiza modificaciones con respecto al 2-3 vs. San Antonio Bulo Bulo y el 1-2 vs. Guaraní. El técnico argentino, que a pesar de una nueva caída no dejaría el cargo, reestructura la defensa con Robert Rojas de lateral derecho y Junior Barreto de primer central. En el ataque, repetiría la dupla Hugo Adrián Benítez y Darío Benedetto, quien fue expulsado ante el Aborigen.

La vuelta de Guillermo Barros Schelotto

Guillermo Barros Schelotto regresa al país tras haber dirigido a la selección de Paraguay entre octubre de 2021 y setiembre de 2023. El mellizo dirigió 17 partidos entre Eliminatorias Sudamericanas y amistosos, ganando solo 4 partidos, empatando 4 y perdiendo 9. Por su lado, en Vélez Sarsfield registra una victoria y 2 derrotas entre la Copa Libertadores y la Liga de Argentina.

Olimpia vs. Vélez, primera vez en Copa

Olimpia y Vélez Sarsfield juegan por primera vez en la Copa Libertadores 2025. Los únicos dos enfrentamientos entre el Decano y el Fortín, campeones de América y del Mundo, fueron en los cuartos de final de la Copa Mercosur (extinta) 1998: El Franjeado ganó 4-3 en Buenos Aires y 2-1 en Asunción, en un partido en el que los argentinos vistieron con la camiseta de Cerro Porteño.

La formación de Olimpia vs. Vélez Sarsfield hoy en la Copa Libertadores 2025

Marino Arzamendia; Robert Rojas, Junior Barreto, Lisandro López, Facundo Zabala; Rodney Redes, Javier Domínguez, Richard Ortiz, Iván Leguizamón; Hugo Adrián Benítez y Darío Benedetto.

La formación de Vélez Sarsfield vs. Olimpia hoy en la Copa Libertadores 2025

Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emmanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca.