Fabián Bustos y por qué aceptó Olimpia: “Son razones completamente...”

Fabián Bustos es el sucesor de Martín Palermo en Olimpia. El entrenador rescindió vínculo con Universitario de Perú y llega a Paraguay el miércoles para firmar contrato y realizar la presentación en el Decano. Después del anuncio de la salida publicado por el Crema, el DT brindó una conferencia en el estadio Monumental de la ciudad de Lima.

“Fue muy difícil tomar esta decisión, no me gusta vender humo, porque pasé en Universitario casi dieciséis meses espectaculares, con muchas cosas deportivas muy buenas como salir bicampeón en el año del centenario, batir récord y todo gracias a los jugadores, dirigencia, auxiliares e hinchas”, expresó Bustos a los medios locales.

Fabián Bustos a Olimpia: “Costó mucho este paso”

“Costó mucho dar este paso porque me trataron tan bien que sin duda ha sido el lugar donde mejor me han tratado, y eso no es poco porque soy muy ‘familiero’ y lo más importante para mí será que mi familia esté bien y tranquila. Estoy eternamente agradecido al club por todas las condiciones de trabajo que me brindó”, agradeció.

Fabián Bustos y los motivos de la llegada a Olimpia

Fabián Bustos fue consultado sobre los motivos de la partida de Universitario en plena Liga 1 y Copa Libertadores 2025. El cordobés, que debutará el sábado frente a Sportivo Luqueño por la fecha 15 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo, contó que “completamente deportivas”. “Son razones completamente deportivas”, aseguró.

“Más allá de eso hay cosas que están mal en el fútbol peruano, que no se valoran, ni respetan”, cosas infundadas que están haciendo que el fútbol peruano retroceda, que no avance y, aunque no soy un justiciero, puedo decir que acá pasan cosas que en otros países no se ven y así no solo retrocede el fútbol peruano, sino todos”, disparó el DT.