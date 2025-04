Olimpia: Bustos, resultado por sobre el juego bonito

El acto de presentación del argentino Fabián Bustos, nuevo conductor técnico de Olimpia, el Expreso Decano, se produjo el jueves y lo encabezó el presidente de la institución, Rodrigo Nogués Bazán. El orientador debuta en la noche de este sábado contra Luqueño, en Sajonia, a las 20:15.

Lea más: El capitán se pierde el estreno de Bustos

El profesional señaló su deseo de “seguir buscando objetivos que tengo para mi vida y mi carrera”. Y el club del barrio Mariscal López es ideal para enriquecer su currículum.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estoy convencido que quería estar acá. Este es el lugar donde quiero estar. Conseguir el título es lo que más quiero”, indició el orientador.

Consultado sobre su propuesta futbolística, mencionó: “Me gusta ganar y para ganar se pueden jugar de distintas maneras, intentar que el rival no te haga daño. Obviamente que también me gusta jugar bonito, me gusta jugar bien, pero me gusta más ganar que jugar bonito y jugar bien”, señaló el sustituto de Martín Palermo, destituido por malos resultados.

“Me gustaría que el hincha se sienta identificado con los jugadores, con lo que transmiten en un partido y para eso hay que defender bien, hay que ser agresivos, hay que intentar ganar los duelos, intentar ganar pelotas divididas, que el hincha sienta que los que están jugando les están devolviendo lo que ellos hacen, cantar todo el partido y acompañar en todos lados”, puntualizó.

El orientador, de 56 años, sabe muy bien dónde está parado. “Un equipo como Olimpia tiene la obligación de intentar ganar todos los partidos, intentar ganar todas las competiciones. Eso es lo que vamos a hacer”, consignó.

Tras dos cotejos de interinato de Aureliano Torres, con empate contra Ameliano y triunfo frente a Tembetary, Fabián Bustos toma para posta para dirigir frente a Luqueño, sin el capitán Richard Ortiz, suspendido por llegar a su quinta tarjeta amarilla.