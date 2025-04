Fabián Bustos: “Merecimos algo más en el primer tiempo”

Olimpia igualó con Peñarol por la tercera fecha del Grupo H y complicó la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. A pesar de que sumó el primer punto en el certamen, el Decano continúa último y carga con la obligación de ganar de visitante. Por su lado, San Antonio Bulo Bulo derrotó 2-1 a Vélez Sarsfield y suma 5 unidades más que el Franjeado.

“Jugamos mejor en el primer tiempo, merecimos algo más en el primer tiempo, por momentos dominamos, tuvimos nuestras aproximaciones. El segundo no lo jugamos bien, de entrada lo arrancamos mal, no lo jugamos como teníamos que jugar”, expresó Fabián Bustos en conferencia después del 0-0 con el Carbonero en el Defensores del Chaco de Asunción.

Fabián Bustos: “No estuvimos a altura...”

“En la entrada de (Javier) Domínguez y (Lucas) Pratto tuvimos nuestras chances o aproximaciones, pero el segundo tiempo no fue bueno, no estuvimos a altura de lo que teníamos que hacer y contra un rival complicado es difícil. Hay que seguir, no creo que cambie mucho el partido contra ellos allá, pero tenemos que jugar mejor o será difícil ganar”, puntualizó el técnico.

Bustos insistió que el mejor momento del Rey de Copas fue en la etapa inicial. “En el primer tiempo merecimos ir con el marcador arriba. En el segundo ellos estuvieron más cerca. Tuvimos una muy clara al final que pudimos haber convertido, solo frente al arquero, pero eso no quita que el segundo tiempo no jugamos bien y cuando no jugamos bien es difícil ganar”, añadió.

“Montón de cosas tenemos que mejorar”

“En el primero lo dominamos, jugamos casi siempre en campo de ellos. Recuerdo una situación de ellos y varias nuestras. Tenemos que mejorar, trabajar más, más funcionamiento, pases entre líneas, generar situaciones ofensivos, no tanto el juego de posesión en zona baja. Un montón de cosas tenemos que mejorar”, finalizó el entrenador cordobés en la sala de conferencias del estadio.