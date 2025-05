Olveira, euforia y prolongación del contrato

El sábado, Olimpia se impuso de remontada sobre Cerro Porteño en La Nueva Olla 2-1, por la decimoséptima fecha del torneo Apertura 2025.

En la lejana tercera ronda, el 3 de febrero, Gastón Olveira sufrió la fractura de peroné de la pierna izquierda. Luego de su proceso de recuperación se produjo su retorno, en el clásico y con triunfo. El combo ideal para el “Tonga”.

Olimpia Media publicó una nota realizada con el deportista oriental de 32 años, que en medio de la euforia habló de su vínculo con el más ganador de nuestro fútbol y la prolongación de su estadía en el Bosque.

“Está acordada mi renovación, solo falta la firma, es un tema de días. Estoy muy a gusto en el club, me he ganado el cariño de la gente. No me quedo por un tema económico, me quedo porque estoy muy bien en Olimpia, es un club que siempre apunta a ganar, a campeonar”, señaló el popular Tonga, que llegó a la institución en enero de 2021, proveniente del River Plate de Montevideo.

En cuanto a su vuelta a las actividades oficiales, con triunfo en Barrio Obrero 2-1, mediante los tantos de Facundo Zabala y Luis Abreu, señaló: “Me emocioné, pasé momentos difíciles. Volver para un partido tan especial, ayudar al equipo a lograr la victoria, fue un conjunto de emociones. Feliz de la vida por haber vuelto a jugar y más con lo que esto significa para todos los olimpistas”, indicó.

La clave del triunfo sobre el tradicional rival. “Por la actitud, porque salió a proponer, por la capacidad de los jugadores. Somos conscientes de que no estamos donde queremos estar, pero este partido es muy importante para nuestra gente y es un regalo para todos ellos”.

El jueves, Olimpia disputará un partido clave por la Copa Libertadores contra Vélez Sarsfield en Buenos Aires, a las 19:00. Gastón palpita ese lance: “Que la gente nos acompañe en ese juego con Vélez. Hoy (por el sábado) nos dieron un rinconcito y la gente se sintió en todo momento. Que nos sigan apoyando, nosotros vamos a dejar la vida para tener al Olimpia siempre en lo más alto”, consignó.