Peñarol 3-Olimpia 2: El Decano, fuera de todo

Del sueño a la pesadilla

Este no puede ser catalogado como un partido típico de Copa, porque se disputó en un enorme estadio a puertas cerradas, parecía amistoso y porque los protagonistas actuaron con una limpieza hasta asombrosa, cuando antes los equipos de Uruguay y Paraguay dirimían con empujones, golpes y patadas.

Tras los primeros minutos de presión de Peñarol, se dio vuelta la tortilla, con el protagonismo de Olimpia y un poder de gol hasta sorprendente, para ubicarse por primera vez en este torneo al frente en el marcador.

Conexión íntegramente argentina para la primera anotación. Tiro de esquina del Topo Zabala, cabezazo del Pipa Benedetto que dio en el palo y resolución de Licha López al aprovechar el rebote.

Los locales acusaron el golpe y los visitantes crecieron, a tal punto que duplicaron la ventaja mediante una buena acción de Zabala para la habilitación a Leguizamón, quien definió con un zurdazo que dio en el poste y se introdujo a la portería.

Una primera etapa muy buena del Decano, que pasó del sueño a la pesadilla.

Con los cambios, Peñarol creció, descontó con un cierre cruzado de Fernández luego del envío cruzado de Silvera, igualó con el cabezazo de Maxi Olivera y dio vuelta el marcador con un golazo de Remedi.

El desdibujado Olimpia perdió por lesión a Leguizamón y quedó sin fuerza ofensiva, Fabián Bustos, que no tiene mucho futuro en el Bosque, sacó a Benedetto en la presentación más aceptable del argentino y no pudo con las variantes recuperar a su elenco, que empujó y no tuvo claridad necesaria para evitar la caída, que deja al más ganador del fútbol paraguayo con las manos vacías, en una muestra más que nuestros equipos no están debidamente preparados para la doble competencia.

Bustos: “Le llamo a otra cosa fracaso”

Para Olimpia, el semestre está perdido. Su entrenador, Fabián Daniel Bustos (56 años), intentó ponerle paños fríos al triste presente deportivo franjeado. “No es excusa, pero estábamos muy lejos también en el torneo (Apertura), pero yo le llamo a otra cosa fracaso, esa palabra para mí no existe”, señaló el argentino al ser consultado sobre la decepcionante campaña, local e internacional.

“Hicimos dos goles y pudimos hacer uno más en el primer tiempo. Ellos (los de Peñarol) marcan el primer gol porque perdimos en la salida. Comenzamos mejor el partido y ellos comenzaron mejor el segundo tiempo”, resumió.

Consultado si podría ser calificado como fracaso el paso del Decano en la Libertadores 2025, Bustos respondió: “Fracaso es una persona que no se levanta, que no trabaja, para mí el fracaso es una palabra que no existe”. Lleva siete partidos, con dos triunfos, tres empates y dos derrotas.