Carlos Humberto Paredes y la actualidad de Olimpia

Sobre la llegada de Faustino Barone, Paredes explicó que su fichaje es fruto del trabajo del departamento de scouting: “Hay un conjunto de gente que trabaja en esto, el departamento de scouting, que intentamos abarcar todo lo que se pueda dentro de Sudamérica, con contactos que pudimos hacer, y este es el resultado de uno de ellos”.

El mánager del Decano resaltó el potencial del joven atacante uruguayo de 19 años. “El chico ha hecho un campeonato muy bueno, tiene 19 años, fue seleccionado Sub-17 y Sub-20. Su historial cercano es muy bueno, es de lo mejor que hemos encontrado para poder ver si nos puede dar una mano en algún momento”, afirmó Paredes. Además, enfatizó el margen de mejora del jugador: “También ver es un chico muy joven que puede seguir creciendo, pensamos que tiene un margen de crecimiento muy grande aún y hemos apostado a poder contar con él”.

En cuanto a la importancia de Richard Ortiz, Paredes no dudó en destacar su valor para el equipo, más allá de su participación en el once inicial. “No deja de ser algo demasiado importante la presencia de alguien como Richard Ortiz dentro del plantel, jugando o no jugando”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mánager elogió la preparación física del experimentado mediocampista: “Ha hecho una pretemporada excepcional, no se ha perdido ni medio segundo de la pretemporada, que es lo mejor a cierta edad. Mientras físicamente esté mejor, puede ser una opción para el entrenador”. Finalmente, aclaró que la decisión de incluirlo recaerá en el cuerpo técnico: “Después el profe Fabián Bustos decidirá dentro de lo que él quiera para cada partido incluirlo o no, pero sigue siendo una pieza muy importante”.

Respecto al mercado de pases, Paredes dejó claro que Olimpia se mantiene atento a posibles movimientos. “Hasta que no se cierren los libros de pase, tanto en Sudamérica como en otros continentes, Olimpia está abierto a negociar a cualquier jugador, por la posición y el momento en qué se encuentra”, indicó. El mánager confirmó intereses por Facundo Zabala: “Facundo Zabala está con el interés del equipo árabe (Al-Ain FC), hay intereses también de equipos de Argentina, de Brasil, de la MLS”. Sin embargo, subrayó que aún se está evaluando la mejor opción: “Se está estudiando a ver qué es lo mejor para él y si termina no yéndose sería el refuerzo más importante de nuevo para nosotros”.