Bustos respalda a Richard Ortiz ante las críticas

“Yo veo un jugador que tiene una actitud, una entrega, un compromiso por la institución que seguramente no sé cuántos, muchísimos títulos le ha dado al club”, expresó Bustos, defendiendo la trayectoria de Ortiz. “Veo un jugador con mucha entrega y yo trato siempre de ser lo más justo posible y poner a los jugadores que vemos. Para mí Richard, más allá de que le tocó salir, estaba haciendo un partido más normal de lo que a lo mejor ustedes o el hincha piensan”.

Lea más: Olimpia y Nacional no se sacan ventaja en el debut

El director técnico reconoció que “es un jugador que gana duelos, que contagia, que transmite”. Aunque admitió que “es verdad que a lo mejor hay jugadores que pueden ser más rápidos, no creo que haya pasado nuestro impacto por no haber sacado antes a él o por no haber puesto a otro antes que él”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bustos atribuyó la falta de contundencia del equipo a otros factores: “Creo que no estuvimos como tenemos que estar, en otra posición, en la finalización y en la gestación”. Finalmente, dejó claro que la meritocracia prevalecerá: “Cuando vea que uno está mejor que Richard, jugará, y siempre intentamos poner a los que creemos que están en su mejor momento o que nos pueden ayudar a conseguir los resultados”.