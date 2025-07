Newell’s vuelve a la carga por Juan Espínola tras la salida de Keylor Navas

Newell’s Old Boys vuelve a la carga por Juan Espínola. El arquero reaparece en el radar de la Lepra por la salida de Keylor Navas. El lunes, el club de Rosario anunció el traspaso del ex portero del Real Madrid al Pumas de México. Por lo tanto, los dirigidos por Cristian Fabbiani necesitan un guardameta y el apuntado es el actual titular de Olimpia, revela el Cardinal Deportivo.

Espínola regresó al Franjeado para la segunda parte del año luego de que Belgrano de Córdoba no ejecutara la cláusula de compra. El jugador de 30 años entrenó con el plantel porque estaba más segura una salida que la permanencia en el Rey de Copas hasta que la lesión de Gastón Olveira cambió los planes: el paranaense fue presentado y atajó en el debut de Ramón Díaz.

La intención de Newell’s. que liberó la vuelta de Fernando Cardozo al más ganador del fútbol paraguayo y está cerca de cerrar la ida de Saúl Salcedo a otro equipo del fútbol argentino, es contratar a Espínola para ocupar el lugar que deja Keylor Navas. Por su parte, el objetivo de Olimpia sería negociar una transferencia a través de una venta y no de un nuevo préstamo.

Newell’s anunció la salida de Keylor Navas

“Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México. El acuerdo representará una compensación económica por valor de US$ 1.900.000, más US$ 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los US$ 2.000.000”, comunicó la Lepra en redes.