Facundo Zabala: “Un poco triste por dejar Olimpia y el país”

Facundo Zabala cerró una etapa en Olimpia para fichar por Independiente de Avellaneda. El lateral izquierdo, que viajó hoy para oficializar el traspaso al Rojo, vistió la camiseta del Decano en dos temporadas y media: llegó procedente del Venezia de Italia a principios de 2023 y en 109 partidos jugados, fue campeón del torneo Clausura 2024 de la Primera División de Paraguay.

Zabala destacó la importante del Franjeado en su carrera. “Me ayudó mucho a crecer como persona y jugador. Llegué en un momento en el que estaba sin jugar en mi carrera. Me dio muchas cosas, me voy, más allá de la oportunidad, un poco triste por dejar el país y a tanta gente que quiero”, finalizó el zurdo de 26 años, que firmará con el club argentino hasta diciembre de 2028.

“Fue un paso en mi vida, no te quiero decir uno de los mejores porque todavía Dios quiera me queda mucho por vivir, pero que quedará marcado en mi vida no lo dudo tanto en los futbolístico y personal. Lo de ser capitán fue como quien diría ‘una frutilla del postre’, que también va más allá del merecimiento de la clase de referencia que hay en Olimpia”, finalizó Zabala.

Facundo Zabala y el Mundial de Clubes 2025

Facundo Zabala disputó con Al Ain de Emiratos Árabes Unidos el Mundial de Clubes 2025 siendo jugador de Olimpia (cedido por el torneo). “Fue algo muy valioso que me da un currículum más para afuera tanto para Argentina como para otro lugar, que son vidrieras muy buenas como acá mismo en Olimpia. Tuve la bendición de jugar y muy contento por eso”, recordó el defensor.

