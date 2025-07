Facundo Zabala viajó para firmar con Independiente de Avellaneda

Facundo Zabala viajó esta madrugada con destino a Buenos Aires para oficializar el traspaso a Independiente de Avellaneda. Olimpia acordó con el Rojo la venta del 70% del pase del defensor a cambio de US$ 2.250.000. Por su lado, el lateral izquierdo, que este año disputó el Mundial de Clubes 2025 con Al Ain de Emiratos Árabes, firmará hasta diciembre de 2028.

Lea más: Clever Ferreira y Atlético Tucumán eliminaron a Boca Juniors

“Se está dando, falta lo último que es la revisión médica. Un poco triste por dejar Olimpia, no fue una decisión fácil, también fue por un bien en común, no solo por uno mío. Era una oportunidad para todos”, expresó Zabala a Tigo Sports en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. “Es un paso muy importante para mi carrera, más que nada en lo deportivo”, contó.

Facundo Zabala y el paso por Olimpia

Zabala destacó la importancia del Decano en su carrera. “Me ayudó mucho a crecer como persona y jugador. Llegué en un momento en el que estaba sin jugar en mi carrera. Me dio muchas cosas, me voy, más allá de la oportunidad, un poco triste por dejar el país y a tanta gente que quiero”, finalizó el zurdo de 26 años, que llegó a la Primera División de Paraguay en 2023.

“Fue un paso en mi vida, no te quiero decir uno de los mejores porque todavía Dios quiera me queda mucho por vivir, pero que quedará marcado en mi vida no lo dudo tanto en los futbolístico y personal. Lo de ser capitán fue como quien diría ‘una frutilla del postre’, que también va más allá del merecimiento de la clase de referencia que hay en Olimpia”, finalizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy