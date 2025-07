Olimpia: Respiro económico con US$ 3.250.000

Por la transferencia de Facundo Zabala al Independiente de Avellaneda, Olimpia recibe US$ 2.250.000 por el 70 por ciento de las acciones, mientras que por el traspaso de Juan Ángel Espínola a Newell’s Old Boys embolsa US$ 1.000.000, al vender el 80% de las acciones.

Lea más: Zabala, triste por dejar Olimpia

Si bien el monto recibido parece importante, las expectativas de la tesorería franjeada eran mayores, sobre todo por el Topo Zabala, si se concretaba su ida al Al Ain, con el que disputó el Mundial de Clubes.

La operación cayó, porque la institución emiratí cuenta con el cupo lleno de extranjeros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Cambios obligados. La famosa frase “equipo que gana no se cambia” no podrá ser aplicada en Olimpia. El técnico Ramón Díaz cuenta con las bajas de los traspasados Espínola y Zabala, además de los lesionados Manuel Capasso, Junior Barreto y Carlos Sebastián Ferreira.

La más probable formación para el duelo dominical contra Ameliano, a disputarse en Villeta, a las 15:30, es la compuesta por: Lucas Verza; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonso y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Richard Ortiz y Giovanni Bogado; Rodney Redes, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Entradas. Las 5.500 localidades puestas a la venta están agotadas. El Decano se presentará por primera vez en la ciudad industrial, generando una gran expectativa.