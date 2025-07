Raúl Vicente Amarilla y el arbitraje de Blas Romero: “Es una falta de respeto”

Olimpia criticó nuevamente a Blas Romero, el árbitro del empate 1-1 con Sportivo Ameliano por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Raúl Vicente Amarilla, actual director de Leyenda y Legado del Decano, apuntó contra el juez. “ Es una falta de respeto y después quieren que no se hable del tema arbitraje”, expresó al Cardinal Deportivo.

“Antes del campeonato ya dije, no solamente ahora, de cómo se iba a presentar el tema arbitraje. De momento nadie me puede decir absolutamente que ha sido mentira o algo por el estilo. Convocan a uno que Olimpia no quiere que arbitre”, señaló Amarilla, quien detalló la cantidad de faltas que Romero sancionó a favor y en contra del Franjeado en el Ameliano Villeta.

“Le cuestiono (a Romero) que no ve las mismas faltas para uno y para otro. La jugada en la que viene el empate de Ameliano, ese tipo de faltas hubo prácticamente los noventa minutos. Pitarle a los jugadores de Plimpia sí, pero al equipo adversario no. No se ven con los mis ojos las faltas. Para Olimpia hubo veintiún faltas y para Ameliano doce”, reclamó a ABC Cardinal.

Raúl Amarilla: “Es una falta de respeto”

“Es una falta de respeto y después quieren que no se hable del tema arbitraje. Menos mal que dije antes que comience el campeonato”, añadió Amarilla sumó a las protestas las palabras de Jonathan Ramos, el joven de 17 años que trató de “miserable” al arbitro Derlis Benítez en la derrota 3-2 de Sportivo Luqueño contra 2 de Mayo en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

