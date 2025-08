Emiliano Díaz: “un penal que solo el VAR vio y que no nos pasó nunca”

“Es una desilusión muy grande porque era un partido totalmente controlado. Después del 3 a 1, si nosotros hacíamos el 3 a 1, ya no estaban prácticamente. Después del segundo gol lo controlamos muy bien, luego un penal que solo el VAR vio y que no nos pasó nunca, en 14 años que estamos juntos, nunca vimos algo igual. El pasaje del partido es un clásico, muchas veces no se juega como uno quiere, sino como a uno puede, pero controlamos bastante. Duele perder los clásicos, más el nuestro que es el primero con esta camiseta y la verdad que estamos calientes más que nada por el tema de que creo que no lo merecíamos. Pero bueno, en el fútbol no es con merecimiento sino con hechos y no nos supimos aguantar el resultado y era un partido para liquidarlo y no lo pudimos, no lo supimos liquidar, y después nos tocó sufrir”, expresó.

Consultado sobre la inclusión de Tiago Caballero y el arquero Gastón Olveira, el argentino explicó las razones detrás de las decisiones. “Tiago (Caballero) porque nos veíamos bien, a nivel juego nos dio pero por ahí en la presión nos estaba dando una mano, luego estuvo un poco más abajo, por eso decidimos sacarlo. Y Gastón (Olveira) es un referente, es el arquero titular de nuestro equipo y estos clásicos se tienen que tratar de jugar con lo mejor. Él llegaba al 100%, pero bueno, sabemos que después obviamente con el resultado puesto, si ganábamos 3 a 1 iban a decir que Gastón también puede, pero es normal, nosotros sabemos cómo es el juego, pero creo que Gastón es uno de los capitanes de nuestro equipo y estos partidos tan importantes los tienen que jugar”.

Sobre la ejecución del penal que atajó Alexis Arias, Díaz aclaró por qué Iván Leguizamón fue el encargado. “El ‘penalero’ siempre es Derlis (González), pero Derlis tomó la decisión de hacer una mini pretemporada para que se ponga al 100%. Olimpia tuvo muy pocos penales desde que nosotros... muy pocos y ahí tenían que decidir los jugadores, pero generalmente decimos nosotros, pero esta vez como no teníamos la experiencia de... siempre pateaba Derlis cuando hubo penales, hace mucho tiempo Olimpia no tenía un penal, entonces dejamos que decidieran ellos para que tengan más confianza para patear".

Díaz continuó su crítica a la jugada del primer penal de Cerro Porteño y el arbitraje en general. “En el análisis obviamente en algo habremos fallado porque si no, el partido lo tenemos que ganar. Los responsables siempre somos nosotros dos, pase lo que pase. Pero hoy el análisis en caliente la verdad que no te puedo responder porque es como que nos sentimos que fue algo totalmente injusto. Hicimos mucho para ganarlo, no se nos dio, esperemos que no pase más estas cosas porque la verdad que es un fútbol que quiero mucho, un país que quiero mucho y así con estas cosas es difícil seguir creciendo, porque no es normal en un clásico cobrar un penal. No me pasó nunca algo así, un penal que ni ellos mismos protestaban, prácticamente era como una jugada aislada, pero hacer un análisis ahora en caliente es complicado”.

El asistente técnico concluyó con una reflexión sobre la injusticia que, a su parecer, vivieron en el clásico. “Nosotros teníamos que haber hecho algo más para dar la vuelta, pero cuando te pasan estas cosas injustas, duelen. Duelen porque si te ganan de otra forma, te ganan bien, bueno, pero no es excusa, tenemos que poner la cara, tenemos que seguir mejorando, pero sí fue algo absurdo. Esperemos que por lo menos se sepa los nombres del VAR porque los chicos estos están muy golpeados, están muy dolidos y por algo muy puntual te vas con las manos vacías con algo que hiciste muchísimo para ganarlo. Controlaste todo el partido, fuiste más, tuviste la más clara, hiciste casi todo en los 90 minutos. Después obviamente en el segundo tiempo ya cuando faltando 20 minutos ya se virtió todo, ya era un golpe a golpe, cosa que a nosotros no nos gusta pero bueno, es normal, es entendible por la situación pero está claro que no sé si condiciona el resultado pero es una vergüenza lo que hicieron”.