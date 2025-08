“Hicimos un partido táctico ejemplar”: Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia y la derrota en el superclásico

Olimpia perdió con Cerro Porteño y profundizó la crisis en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano ganaba 2-0 hasta los 68′ y hasta tuvo para el 3-1 de penal a los 71′, pero no aguantó la diferencia y fue remontado por el Ciclón, que con un doblete de Ignacio Aliseda a los 78′ y 88′, triunfó por 3-2 en el Antonio Aranda de Ciudad del Este.

En medio de la dura crítica a los arbitrajes de Juan Gabriel Benítez y Carlos Figueredo, quienes fueron el juez principal y referí VAR respectivamente, y el pedido de destitución a Eber Aquino, director de la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Julio Jiménez analizó el rendimiento del Franjeado y señaló que “hicimos un partido táctico ejemplar”.

“Nosotros creemos que hicimos un partido táctico ejemplar. Sí nos faltó ajustar un poco para cerrar el partido sin alguna duda”, comentó el vicepresidente de la institución al Cardinal Deportivo. “No hemos centralizado el resultado deportivo exclusivamente con respecto al referí”, añadió el directivo, que aseguró que tanto los Díaz y los dirigentes realizaron autocrítica.

“El arquero de Cerro tuvo una noche espectacular”

“Nosotros criticamos que el arbitraje realmente no estuvo acorde a un clásico, de que le penal no fue penal y de que la roja sí fue roja. Pasado eso hemos asumido que tuvimos un penal para meter y lastimosamente por una cuestión de partido (Iván) Leguizamón no pudo hacer el penal. El arquero de Cerro (Alexis Martín Arias) tuvo una noche espectacular”, puntualizó Jiménez.

“Claro que se hizo una autocrítica deportiva y lo hizo el mismo Ramón y lo hizo el mismo Emiliano Díaz en la conferencia de prensa”, finalizó a ABC Cardinal. Con la derrota, el Rey de Copas está séptimo con 8 puntos, a 8 del tradicional rival que lidera con 16. Además, quedó a 10 unidades de Guaraní en la tabla acumulativa por un lugar en la Copa Libertadores 2026.

