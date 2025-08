Atención Olimpia: Gastón Olveira no pudo terminar el entrenamiento

Gastón Olveira encendió las alarmas en Olimpia durante el entrenamiento matutino de hoy. El arquero uruguayo no pudo finalizar la sesión y generó preocupación en el cuerpo técnico de Ramón y Emiliano Díaz. El portero había retornado en el superclásico tras la lesión que sufrió ante Sportivo Trinidense en la segunda fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo.

Olveira, quien estuvo ausente en el 3-1 a Atlético Tembetary, el 1-1 con Sportivo Ameliano y el 1-0 a Recoleta FC, tuvo una dolencia en la pantorrilla en la derrota 4-3 frente al Triki el 13 de julio. Doce días después, volvió a activar con normalidad y regresó contra el Ciclón el 3 de agosto. El charrúa fue apuntado por los hinchas del Decano en el segundo gol de Cerro Porteño.

Gastón Olveira, en duda para medir a Guaraní

En principio, el motivo de la salida prematura de Olveira en la práctica no sería por otra lesión. De todas maneras, esta situación deja en duda la presencia del guardameta en el clásico más añejo vs. Guaraní, que sería una final para el Rey de Copas en la pelea por el título de campeón y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Si el oriental no llega, arrancaría Lucas Verza.