Olimpia, con tres clásicos seguidos

Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo, lidiará el domingo contra Guaraní, a las 16:00, en Ciudad del Este, donde sufrió la dolorosa caída frente a su acérrimo adversario 3-2, tras perder una ventaja de dos goles.

Lea más: Secuelas del clásico

Tras el añejo clásico, se vendrá el blanco y negro frente a Libertad, fijado para el domingo 17, en Villa Elisa, a las 16:00.

Una ruta complicada para un Expreso que no tiene un rumbo futbolístico definido bajo la dirección técnica del argentino Ramón Díaz, que debe plasmar con rendimiento su rico historial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La curiosa determinación adoptada por el tribunal disciplinario, de inhabilitar los sectores en los que ingresan los integrantes de las barras de los grandes durante las dos próximas rondas obligará a la organización a un replanteo, ya que los que adquirieron sus localidades con anticipación para Sur, ahora deberán ingresar a otra zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La medida afectará a la economía aurinegra, ya que la recaudación será menor al suprimirse un bloque del coliseo esteño.

El uruguayo Gastón Olveira no participará de la expedición altoparanaense por una lesión. La portería será cubierta por Lucas Verza, que tiene ocho partidos en Primera.

En cuanto a Derlis González, el mismo realiza una actividad diferenciada a doble turno para su puesta a punto en el orden físico. Al parecer, la intertemporada no tuvo el efecto esperado para el #10.

El equipo será confirmado hoy. La incógnita en el lateral izquierdo y la inclusión de Adrián Alcaraz como punta de lanza en reemplazo de Tiago Caballero, quien se encuentra con la selección Sub 20.