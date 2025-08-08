Olimpia

Olimpia, con tres clásicos seguidos

Lejos del protagonismo esperado por su afición, Olimpia tiene la misión de salvar la temporada con algún logro. El fixture del Clausura deparó tres clásicos seguidos, uno perdido contra Cerro Porteño por 3-2.

07 de agosto de 2025 - 18:47
Hugo Lorenzo Quintana (23 años), el futbolista de más alto nivel en la actualidad en Olimpia.
Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo, lidiará el domingo contra Guaraní, a las 16:00, en Ciudad del Este, donde sufrió la dolorosa caída frente a su acérrimo adversario 3-2, tras perder una ventaja de dos goles.

Tras el añejo clásico, se vendrá el blanco y negro frente a Libertad, fijado para el domingo 17, en Villa Elisa, a las 16:00.

Una ruta complicada para un Expreso que no tiene un rumbo futbolístico definido bajo la dirección técnica del argentino Ramón Díaz, que debe plasmar con rendimiento su rico historial.

La curiosa determinación adoptada por el tribunal disciplinario, de inhabilitar los sectores en los que ingresan los integrantes de las barras de los grandes durante las dos próximas rondas obligará a la organización a un replanteo, ya que los que adquirieron sus localidades con anticipación para Sur, ahora deberán ingresar a otra zona.

La medida afectará a la economía aurinegra, ya que la recaudación será menor al suprimirse un bloque del coliseo esteño.

El uruguayo Gastón Olveira no participará de la expedición altoparanaense por una lesión. La portería será cubierta por Lucas Verza, que tiene ocho partidos en Primera.

En cuanto a Derlis González, el mismo realiza una actividad diferenciada a doble turno para su puesta a punto en el orden físico. Al parecer, la intertemporada no tuvo el efecto esperado para el #10.

El equipo será confirmado hoy. La incógnita en el lateral izquierdo y la inclusión de Adrián Alcaraz como punta de lanza en reemplazo de Tiago Caballero, quien se encuentra con la selección Sub 20.

