Olimpia

Clausura #7: Otra fiesta en Ciudad del Este

Una semana después de haber recibido el superclásico, Ciudad del Este vivirá este domingo una nueva fiesta, con el partido entre Guaraní y Olimpia, marcado para las 16:00.

Por ABC Color
09 de agosto de 2025 - 21:43
El estadio Antonio Aranda albergará este domingo el añejo clásico entre Guaraní y Olimpia.
El añejo duelo entre Guaraní y Olimpia, correspondiente a la séptima fecha del campeonato Clausura, se presenta como una final, sobre todo para el Decano, que viene de perder contra Cerro Porteño en la capital del Alto Paraná y un nuevo revés lo dejaría lejos de los puestos de vanguardia.

El Cacique, que atraviesa por una buena fase, buscará la victoria que le permita situarse a un solo punto del líder Cerro Porteño, que el viernes igualó de local sin goles con Nacional.

El sector sur del coliseo esteño estará vacío, en un castigo más que nada para la zona que para los hinchas franjeados por los hechos vandálicos protagonizados el domingo pasado. Por dos rondas, los fanáticos del Olimpia no podrán ingresar a su zona habitual, en la llamativa sanción impuesta por el tribunal disciplinario a los grandes.

Cita nocturna en La Huerta

Libertad y Recoleta FC protagonizarán el choque dominical de segundo turno en Tuyucuá, previsto para las 18:30.

El Guma viene de tres triunfos consecutivos y se presenta como favorito a quedarse con los puntos frente al Canario, cuyo rendimiento está distante al del Apertura, por lo que recurre al cambio de timón. Será la despedida de la conducción técnica de Jorge González Frutos, quien seguirá vinculado al club. Lo reemplazará Felipe Giménez.

