Cerro Porteño 0-Nacional 0: Los vecinos no se hacen daño

El primer tiempo resultó ser más áspero de lo esperado para un Cerro Porteño que, con cuatro cambios respecto al superclásico, parecía guardar a sus principales figuras palpitando la Copa Libertadores. A pesar de la siempre presente frase cliché de ir “partido a partido”, los alternos como Wilder Viera, el juvenil Darío Espínola y Luis Amarilla evidenciaron una falta de sintonía con el equipo base, ante un rival que siempre plantea dificultades.

Durante esa primera mitad, La Academia manejó el encuentro con su postura cautelosa, logrando anular el juego por las bandas del Ciclón y estando listo para contraatacar. Recién en los instantes finales, el elenco azulgrana logró generar peligro con una jugada originada en Domínguez Huertas, quien, tras un movimiento de derecha al centro, habilitó a Viera, desde la media luna, este último sacó un zurdazo que se fue ligeramente por encima del larguero.

En la segunda mitad el entrenador Diego Martínez se vio obligado a recurrir a algunas de sus figuras “reservadas”. Ignacio Aliseda fue el que se destacó con su ingreso, mostrando su calidad y siendo el más punzante, aunque sin contar con la misma conexión de sus compañeros ofensivos. Esto también se debió en gran parte a la férrea defensa tricolor, que mantuvo el peligro lejos de la portería de Rojas, quien tuvo una jornada tranquila y sin grandes intervenciones.

En el arco rival, Arias tuvo un cierre de partido más activo. En el último cuarto de hora retrocedió a tiempo para enviar por encima del travesaño un disparo lejano de Benítez, quien no supo aprovechar una réplica prometedora en la que lo acompañaban Juanfer Alfaro y Prieto ante el desesperado retroceso de la última línea local.

Finalmente, en el quinta minuto de adición, Nacional tuvo la gran chance de llevarse los puntos, en una acción que nació en un pase errado de Cecilio, que propició la cabalgata de Carlos Espínola, este en “zona caliente” cedió el balón a Carlos Arrúa. Con Benítez acompañando, el tiro del talentoso volante fue débil y terminó en las manos de Alexis Arias, en un duelo que no dio tiempo para más.

Diego Martínez: “Enfrentamos a un equipo muy duro”

El entrenador de Cerro Porteño, Diego Hernán Martínez, elogió el planteamiento de Nacional. “Enfrentamos a un equipo muy duro, que adoptó algo de lo que venía haciendo y realmente lo hizo bien. Logró neutralizar muchas partes de nuestro juego. Esto tiene que ver con dos factores: uno es la virtud del rival, de llevar adelante un plan de partido como lo hizo, y la segunda es la falta de frescura nuestra”.

El técnico de Nacional, Pedro Sarabia, analizó. “Tuvimos un partido muy peleado y estudiado. Sabíamos lo bien que estaba jugando Cerro Porteño y la gran confianza que traían por sus resultados. Considerábamos que si cedíamos terreno o retrocedíamos, podríamos haber tenido problemas. Por eso planteamos el partido con dos delanteros, uno alto y otro más rápido, para inquietarlos también en la marca. Pero el fútbol se planifica de una manera y a veces las cosas se dan de otra”.

