Ramón Díaz resalta la personalidad del joven portero Facundo Insfrán

Díaz destacó que le llamó la atención la personalidad del joven portero: “La personalidad del jugador, es titular y capitán de la selección sub 20. Es nuestra obligación también darle la posibilidad a los jóvenes y que demuestren. Y en un partido, en un clásico tan importante, creo que estuvo once, no diez. Estuvo muy bien”.

El técnico argentino expresó su satisfacción con el rendimiento de Insfrán y su proyección a futuro. “Estamos contentos por él, tiene mucha personalidad, va a seguir creciendo, tiene que corregir algunos errores, pero estamos felices por él y porque realmente estamos utilizando a algunos jóvenes que necesitan tiempo y trabajo”, afirmó.

Para el riojano, este proceso de inclusión de nuevos talentos es una pieza clave en su proyecto. “En un proceso donde hay muchos jóvenes, también queremos darle la oportunidad a los jóvenes. Ya vieron que es un pibe que nos demostró en cada entrenamiento y en cada cosa que tiene condiciones, tiene personalidad”, señaló el DT.

Finalmente, el conductor franjeado concluyó enfatizando su rol en el desarrollo de estos talentos: “Como entrenador, tengo que ayudar al club, ayudar para generar jóvenes que puedan en el futuro, en algún momento, ser los titulares o, si no, ser vendidos”.

