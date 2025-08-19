Olimpia: ¿A cuántos puntos quedó del líder Cerro Porteño?

Olimpia igualó 0-0 con Libertad y aumentó a tres los encuentros sin ganar en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El empate sin goles en el Defensores del Chaco no solo acrecienta la crisis en el ciclo Ramón y Emiliano Díaz sino que también, distancia aún más al Decano del puntero Cerro Porteño, que derrotó 4-3 a Guaraní en el Arsenio Erico.

Lea más: Ramón Díaz y la sorpresiva titularidad de Facundo Insfran

Aunque cortó la racha de derrotas (2-3 vs. Cerro Porteño y 0-4 vs. Guaraní), el Franjeado solo sumó un punto en la octava fecha y llegó a 9, ocupando el séptimo puesto de la tabla de posiciones. Por lo tanto, el Rey de Copas quedó a 11 unidades del Ciclón, que lidera invicto con 20. Por su lado, está a 7 de los escoltas, el Aborigen y Sportivo Luqueño, que suman 16 cada uno.