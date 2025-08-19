Ramón Díaz y la sorpresiva titularidad de Facundo Insfrán

Facundo Insfrán fue la principal novedad en la alineación de Olimpia para enfrentar a Libertad en el clásico blanco y negro de la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El joven de 19 años fue la apuesta de Ramón Díaz: el arquero debutó y fue clave para mantener el cero. En conferencia, el técnico explicó el motivo por el cual eligió al canterano.

“Es un proceso donde hay muchos jóvenes, también queremos darle la oportunidad a los jóvenes. Ya vieron que es un pibe... ya nos demostró a nosotros en cada entrenamiento tener condiciones y tener personalidad”, explicó Díaz, quien en seis encuentros utilizó a cuatro porteros: Juan Espínola en el debut, Gastón Olveira, Lucas Verza e Insfrán.

Ramón sobre Insfrán: “Tiene mucha personalidad”

“Nosotros como entrenadores tenemos que ayudar al club, ayudar para generar jóvenes para que puedan en el futuro en algún momento ser los titulares o ser vendido como pasó con el arquero que se fue a Newell’s”, continuó Ramón en referencia a Espínola, quien luego de atajar en el estreno del técnico argentino, fue transferido a Newell’s Old Boys de Rosario.

Ramón Díaz elogió a Insfrán, pero apuntó que todavía “tiene que corregir algunos errores”. “Estamos contentos con él, tiene mucha personalidad, va a seguir creciendo, tiene que corregir algunos errores, pero estamos felices por eso. Estamos utilizando algunos jóvenes que necesitan tiempo y trabajo”, finalizó el ex entrenador de la selección de Paraguay y de Libertad.

