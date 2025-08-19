Olimpia: Expreso de tierra adentro

Olimpia, el Expreso Decano, se dirigirá el fin de semana a Juan León Mallorquín para el duelo dominical contra General Caballero, a las 16:00, por la novena ronda del Clausura.

El sábado 30, el Decano medirá al Sportivo Luqueño en el 3 de Febrero de Ciudad del Este, a las 18:30, con localía franjeada.

Luego vendrá la presentación inicial en la Copa Paraguay 2025, fijada para el miércoles 3 de setiembre contra Fernando de la Mora, de la División Intermedia, en el estadio Facundo Deleón Fossatti, en Villa Hayes, a las 16:00.

El tour continuado por tierra adentro se completará el domingo 7 de setiembre en Pedro Juan Caballero, con el choque contra el 2 de Mayo, marcado para 16:00.

La plantilla activa a diario en la Villa de Fernando de la Mora con el objetivo de reencauzar el rumbo, tras la pobre cosecha de un punto de los últimos nueve en disputa.

Si bien el entrenador Ramón Díaz apenas lleva un mes de trabajo (seis partidos), sobre sus hombros lleva la pesada carga de la presión, la que hizo que se pulverizara la figura de la dupla técnica. Los ayudantes de campo son tres, Emiliano Díaz, Bruno Urribarri y Osmar Ferreyra.

A los fanáticos les cuesta digerir la mala campaña del Clausura (dos victorias, tres empates y tres caídas), que ubica al más ganador de nuestro fútbol en la séptima posición entre 12 clubes participantes de la máxima categoría.