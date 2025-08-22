Olimpia con dos cambios para visitar a General Caballero de Mallorquín

La seguidilla de clásicos resultó adversa para Olimpia. El ciclo comenzó con la derrota 3-2 frente a Cerro Porteño en el superclásico, continuó con una caída estrepitosa ante Guaraní (4-0) en el “clásico más añejo”, y finalizó con una igualdad sin goles ante Libertad en el “clásico blanco y negro”. Estos resultados dejaron al equipo con la urgente necesidad de reencauzar el rumbo en el campeonato.

En busca de una reacción positiva, Ramón Díaz prepara algunas variantes respecto al equipo que igualó ante Libertad. En la defensa, se perfila la inclusión de Gustavo Vargas en lugar de Junior Barreto. Además, Alex Franco podría ingresar en el mediocampo, reemplazando al uruguayo Rodrigo Pérez. La principal duda se encuentra en el lateral izquierdo, posición para la cual compiten Alexis Cantero y Tobías Morínigo.

El portero charrúa Gastón Olveira inició trabajos en el campo tras su recuperación, pero aún no estaría listo para regresar a la competencia oficial. Por ello, la responsabilidad del arco seguirá en manos del joven Facundo Insfrán, quien dejó buenas impresiones en su debut profesional durante el último partido ante Libertad.

Para enfrentar a General Caballero de Juan León Mallorquín, la probable alineación franjeada sería con: Facundo Insfrán; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Alexis Cantero o Tobías Morínigo; Alex Franco, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Derlis González, Tiago Caballero y Adrián Alcaraz.