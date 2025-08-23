Plantel de Olimpia, rumbo a Mallorquín

Con el objetivo de mejorar la campaña, la delegación de Olimpia va al este del país para el choque de mañana contra General Caballero de Juan León Mallorquín, a disputarse en el estadio Ka’arendy, a las 16:00.
La continuidad de Facundo Insfrán en la portería y los probables ingresos de Gustavo Vargas, en defensa y Alex Franco, en el mediocampo, son las principales novedades en la formación del argentino Ramón Ángel Díaz.
La alineación tentativa franjeada para el choque contra los “militares” es la compuesta por: Facundo Insfrán; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Alex Franco, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Derlis González, Adrián Alcaraz y Tiago Caballero.
El enfrentamiento contará con la conducción arbitral de David Ojeda. El encargado del VAR será Ulises Mereles.
Las entradas cuestan 30.000 guaraníes en Graderías, 50.000 en Plateas y 80.000 en Preferencias.