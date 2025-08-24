Los Díaz renuncian a la dirección técnica de Olimpia tras la derrota en Ka’arendy

Visiblemente afectado, el director técnico Ramón Díaz explicó las razones de su salida: “Sí, la verdad nunca nos sentimos tan cómodos ni en el lugar donde estamos, porque hace mucho tiempo que lo conocemos, sabemos la idiosincrasia del país, pero en el fútbol es diferente. El fútbol necesitás resultados, necesitás más estando en un equipo grande, donde hemos trabajado muchísimo y la verdad yo le tengo que agradecer a los jugadores principalmente, porque fueron realmente protagonistas, el poco tiempo que estuvimos, por ahí los resultados no se dieron. Ya ves, cuando los resultados no se dan, creo que lo mejor es para no complicar ni al club, ni al presidente, ni a la gente que se han comportado de una manera maravillosa con nosotros y los jugadores también”.

El entrenador también tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada: “Con el público, agradecerle muchísimo al público, porque en cada partido nos han acompañado, por ahí no le brindamos nosotros lo que ellos querían, lo que pretendían, pero el fútbol también tiene estas cosas donde los resultados tienen que ser inmediatos. Y por ahí en un proceso que le digo que tiene que tener mucha tranquilidad la gente cuando llegamos, porque en un proceso donde hay jugadores tan jóvenes se necesita tiempo, pero también sabemos que estamos en un equipo grande. Olimpia tiene una historia tremenda, por eso le queremos dar tranquilidad, que la gente siga respaldando a estos dirigentes porque son de primer nivel, a los jugadores también y que le den todo para que se puedan recuperar. Hay mucho por delante, hay muchos jóvenes que tienen que seguir creciendo, pero agradecerles a todos y nos vamos a seguir. Un abrazo grande, los quiero mucho”.

Emiliano Díaz: “Somos los únicos responsables”

El asistente técnico, Emiliano Díaz, acompañó la decisión de su padre y asumió la responsabilidad por los resultados. “La verdad que primero agradecer al club, a los dirigentes, a toda la gente que trabajó acá, porque la verdad fue, no sé, nunca nos sentimos tan cómodos, sobre todo a nivel dirigencial, que hemos trabajado muy cómodo. Las cosas no se dieron como nosotros queríamos, claramente somos los únicos responsables y decidimos dar un paso al costado ahí con todo el cuerpo técnico”, expresó.

“Nos seguiremos viendo porque todo el mundo sabe que vivimos acá. Las cosas no se dieron, lamentablemente, el fútbol tiene estas cosas. Pretendíamos poderle mucha alegría al club, quedar... pero las cosas no se dieron de la forma que nosotros queríamos y hoy simplemente venimos acá para agradecer y para... Bueno, seguramente con muchos de ustedes nos vamos a volver a ver, estamos acá, somos gente de fútbol, así que nada más”, agregó.

Finalmente, el asistente técnico reiteró sus agradecimientos: “Agradecer sobre todo a los dirigentes que fueron con los que nos trataron, la verdad que trabajar con amigos siempre es un placer y más cuando te sentís en deuda porque le fallaste a un amigo y es peor, tenés doble responsabilidad. Agradecer a los chicos, a los jugadores sobre todo, que han dado el máximo, no se dio por cosas del fútbol, y a todo Paraguay, la verdad que siempre nos han tratado como en casa, bah, yo me siento en mi casa, así que simplemente agradecer”.