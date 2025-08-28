Olimpia: Expreso, rumbo al este del país

El duelo entre Olimpia y Sportivo Luqueño, previsto para el sábado, a las 18:30, en el décimo departamento, marcará el inicio del quinto ciclo del técnico Éver Hugo Almeida, quien ya cuenta con el acople del preparador físico ecuatoriano César Benalcázar.
Los entrenamientos se cumplen en la Villa de Fernando de la Mora a doble turno, con media concentración, es decir que luego de la sesión matinal se quedan en la sede, almuerzan, descansan y arrancan las actividades vespertinas, tras las cuales van a sus hogares.
Un buen marco de espectadores se espera en la capital del Alto Paraná, por el interés propio que genera el espectáculo y el hecho que se hayan fijado precios accesibles para el mismo, 20.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas y 60.000 en Preferencias.
El equipo franjeado será definido este viernes, por el poco tiempo de trabajo que tiene “La Leyenda”, pero la base está compuesta por: Gastón Olveira; Facundo Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz e Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Faustino Barone.
A juzgar por estos nombres, el estratega no formará su característica línea defensiva de cinco, al menos de entrada.