David Ojeda dirigirá Libertad-Cerro Porteño en Tuyucuá

El puntero Cerro Porteño tendrá una dura visita al estadio La Huerta, donde medirá fuerzas ante Libertad el domingo, desde las 16:00. El encuentro contará con el arbitraje de David Ojeda, acompañado por José Cuevas y Héctor Medina en las bandas. En el VAR estará Mario Díaz de Vivar, con la asistencia de Christian Sosa.

Lea más; Cerro Porteño cumple en su estreno en la Copa Paraguay

A su vez, ese mismo domingo, a partir de las 18:30, Guaraní recibirá en La Arboleda a General Caballero de Juan León Mallorquín, en un duelo clave para seguir de cerca la pelea por el primer lugar. La conducción arbitral estará a cargo de Carlos Paul Benítez, acompañado por Eduardo Britos y Carmelo Candia, mientras que en el VAR se desempeñará Carlos Figueredo, asistido por Luis Onieva.

Viernes 29 de agosto

Atlético Tembetary vs. Sportivo Trinidense

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horario: 16:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

Sportivo Ameliano vs. Nacional

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry.

Horario: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Milciades Saldívar y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.

Sábado 30 de agosto

Recoleta FC vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Ricardo Gregor.

Horario: 16:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Milciades Saldívar.

Olimpia vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Antonio Aranda.

Horario: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozoy José Villagra.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 31 de agosto

Libertad vs. Cerro Porteño

Estadio: La Huerta.

Horario: 16:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Christian Sosa.

Guaraní vs. General Caballero JLM

Estadio: La Arboleda.

Horario: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Luis Onieva.