Aitor García: “las peores contrataciones son las que no están mucho tiempo en el club”

Cuando fue consultado sobre cuál consideraba la peor contratación que hizo, García se negó a dar un nombre. “La peor por respeto a los jugadores, no te voy a decir”, afirmó. Sin embargo, sí dio su criterio para identificar un mal fichaje. “Cuando a un jugador lo fichas y tienes que rescindirlo después, o rescinde contigo después, unos pocos meses después, pues es porque ha sido un error y a lo mejor no es un problema del chico, simplemente que no se han dado las cosas, pero las peores contrataciones son obviamente las que no están mucho tiempo dentro del club”.

Lea más: Olimpia: Expreso, rumbo al este del país

García también se refirió al caso específico de Darío Benedetto, quien tuvo un paso breve por el club. “Benedetto tuvo problemas personales, no se pudo adaptar, no fue bueno para él ni para nosotros que haya venido, y luego se comportó como un señor con el tema de su contrato y demás porque él podía haber buscado hacerle problemas al club, y se portó muy bien, pero por desgracia no le funcionó a él y no nos funcionó a nosotros”, detalló.

A pesar de la insistencia, García se mostró más cauteloso a la hora de elegir un único mejor fichaje. "La mejor pues no te sabría decir“, admitió. Sin embargo, nombró a varios jugadores que considera grandes incorporaciones para la institución, destacando no solo el rendimiento en el campo, sino también el potencial de reventa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El exdirector deportivo mencionó a Facundo Zabala, a Manuel Capasso y, de manera especial, a Iván Leguizamón, a pesar de que este último ha sido muy criticado por la afición. Sobre Leguizamón, el español fue enfático: "creo que Iván Leguizamón, que ahora es muy criticado, es una gran contratación y yo estoy convencido que va a ser una de las ventas más grandes del club“.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También resaltó la llegada de Rodney Redes, quien, según García, llegó al club sin costo de traspaso. "Rodney Redes vino con el pase en mano y terminó saliendo el goleador del equipo el año que salimos campeones, y no costó un guaraní al club más allá del salario“, explicó. Por último, expresó su confianza en los jugadores más jóvenes que llegaron recientemente al equipo: ”y no sé, y luego la verdad que los chicos que han venido ahora, tengo mucha fe en ellos, en Gustavo Vargas, en Alexis Cantero“.