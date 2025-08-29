Parte médico de Olimpia reporta dos nuevos lesionados

El defensor Héctor David Martínez padece de un esguince en el tobillo izquierdo, lesión que sufrió en el superclásico del 3 de agosto en la derrota ante Cerro Porteño. Actualmente, se encuentra en fase de rehabilitación.

Lea más: Derlis González: lesión y fuera del reestreno de Éver Almeida

Por otro lado, el lateral derecho César Olmedo continúa su recuperación de la operación del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo aqueja desde el pasado 8 de mayo en un partido de Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield. El club informó que su evolución es excelente de acuerdo al tiempo postquirúrgico.

El delantero Derlis González y el lateral izquierdo Jesús Abel Paredes están realizando trabajos de rehabilitación por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. González se lesionó en la derrota ante General Caballero de Juan León Mallorquín, saliendo al entretiempo. Por su parte, Paredes se retiró al minuto 39 en la victoria ante Recoleta FC por la quinta fecha del Clausura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El atacante Tiago Caballero también está en rehabilitación por un esguince en el tobillo izquierdo, mismo diagnóstico que Martínez. Se lesionó en el partido anterior frente a General Caballero de Juan León Mallorquín, donde fue sustituido al minuto 32.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el atacante Carlos Sebastián Ferreira fue operado de una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho. Actualmente, está siguiendo su protocolo de rehabilitación. Su último encuentro fue en la victoria sobre Atlético Tembetary, en la tercera fecha del torneo, que coincidió con el debut de Ramón Díaz, entrenador que recientemente dejó el cargo.

De cara a lo que se viene, el Franjeado, dirigido desde esta semana por Ever Hugo Almeida, se medirá ante el Sportivo Luqueño de Julio César Cáceres. Este encuentro, programado para mañana, a las 18:30, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, es clave para ambos equipos, ya que son rivales directos en la lucha por un cupo a la Copa Libertadores 2026.