Almeida: “Logramos contagiar el espíritu olimpista”

El sábado, en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este, Olimpia le ganó por 2-0 al Sportivo Luqueño, con goles de Richard Ortiz (de penal) y Adrián Alcaraz, por la decima fecha del campeonato Clausura.

“Uno siente todo lo del homenaje (por sus conquistas en el club), pero tiene que responder con resultados”, manifestó La Leyenda, Éver Hugo Almeida, que tiene la misión de encarrilar al Expreso para un buen cierre de la temporada, que en términos globales no es la mejor, teniendo como referencia la eliminación en la fase de grupos de la Libertadores.

Luego de la victoria sabatina en Ciudad del Este, el plantel tuvo un breve descanso, tras el cual retomó las actividades para el debut en la Copa Paraguay, marcado para este miércoles contra Fernando de la Mora, de la División Intermedia.

El duelo de mitad de semana por el certamen de integración de la APF se disputará en el estadio Facundo Deleón Fossatti, en Villa Hayes, a las 16:00 y marcará el retorno a la portería del uruguayo Gastón Olveira (32).

El joven Facundo Insfrán (19), quien registra tres presentaciones en Primera, se encuentra al servicio de la mundialista selección nacional Sub 20.

La siguiente parada franjeada será Pedro Juan Caballero, para el choque dominical frente al 2 de Mayo, a las 16:00, en el cierre de la primera rueda del Clausura.

Olimpia marcha en la séptima posición del segundo certamen liguero del 2025, con 12 puntos, 10 menos que el líder Guaraní.