Olimpia: Horrible temporada franjeada

El más ganador del fútbol paraguayo, Olimpia, atraviesa por una crisis deportiva.

El 2025 franjeado comprende 42 partidos, con 13 victorias, 14 empates y 15 descalabros. Éver Hugo Almeida es el cuarto entrenador del ciclo, después de los argentinos Martín Palermo, Fabián Bustos y Ramón Ángel Díaz.

En la competencia liguera, el año está prácticamente perdido. Queda la Copa Paraguay, una competencia aún minúscula para la grandeza del club del barrio Mariscal López para pensar que ganándola se podría maquillar el oscuro panorama.

En el certamen de integración, el Decano enfrentará en octavos de final a Tembetary y de pasar, en cuartos lidiará con 2 de Mayo o Minga Guazú.

La ruta del Expreso, al menos en estos dos tramos, parece sencilla, aunque el presente futbolístico no garantiza absolutamente nada. Ya en semifinales podría presentarse Libertad o Guaraní, los más fuertes de la parte alta del cuadro.

La golpeada plantilla retoma este martes sus actividades en la Villa de Fernando de la Mora luego de la dolorosa caída sufrida el domingo contra Nacional, en La Visera, por 4-1.

El cuerpo técnico tiene la misión de levantar física y futbolísticamente al grupo.

El viernes, los franjeados jugarán con Trinidense, a las 19:00. En el Apertura, vencieron por 4-2 en la primera rueda y en la segunda se dio un empate de 1-1. En la rueda inicial del Clausura, la Cruz amarilla ganó por 4-3.