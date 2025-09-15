Olimpia

Olimpia tras el 1-4: ¡Es el más goleado del torneo Clausura!

Olimpia perdió 4-1 con Nacional y es el equipo que más goles recibió en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 08:03
Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Olimpia perdió 4-1 con Nacional en el comienzo de la segunda rueda (fecha 12) y es el equipo más goleado en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano, que encadenó la segunda derrota y descendió al décimo lugar de la clasificación, llegó a los 23 tantos recibidos en el certamen y superó al Atlético Tembetary, el último de la tabla de posiciones.

En los 12 partidos del campeonato y a falta de 10 rondas, entre Fabián Bustos, Ramón Díaz y Éver Hugo Almeida, el Franjeado encajó 5 goles de la Academia (1-1 y 4-1), 4 de Sportivo Trinidense (3-4), 1 de Atlético Tembetary (3-1), 1 de Sportivo Ameliano (1-1), 3 de Cerro Porteño (2-3), 4 de Guaraní (4-0), 2 de General Caballero (2-0) y 3 de 2 de Mayo (2-3).

Carlos Arrúa (c), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Nacional, el que menos goles recibió

Después de Olimpia, Atlético Tembetary es el segundo con más goles recibidos: 22. Por su lado, Sportivo Ameliano es tercero con 21, mientras que el resto registra menos de 20: Recoleta FC con 18, 2 de Mayo con 17, General Caballero, Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense con 16, Cerro Porteño con 15, Guaraní con 12, Libertad con 10 y Nacional con 9.

