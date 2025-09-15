Olimpia tras el 1-4: ¡Es el más goleado del torneo Clausura!

Olimpia perdió 4-1 con Nacional en el comienzo de la segunda rueda (fecha 12) y es el equipo más goleado en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano, que encadenó la segunda derrota y descendió al décimo lugar de la clasificación, llegó a los 23 tantos recibidos en el certamen y superó al Atlético Tembetary, el último de la tabla de posiciones.

Lea más: Olimpia: de la derrota humillante 4-1 a quedar ¡décimo en la tabla!

En los 12 partidos del campeonato y a falta de 10 rondas, entre Fabián Bustos, Ramón Díaz y Éver Hugo Almeida, el Franjeado encajó 5 goles de la Academia (1-1 y 4-1), 4 de Sportivo Trinidense (3-4), 1 de Atlético Tembetary (3-1), 1 de Sportivo Ameliano (1-1), 3 de Cerro Porteño (2-3), 4 de Guaraní (4-0), 2 de General Caballero (2-0) y 3 de 2 de Mayo (2-3).

Nacional, el que menos goles recibió

Después de Olimpia, Atlético Tembetary es el segundo con más goles recibidos: 22. Por su lado, Sportivo Ameliano es tercero con 21, mientras que el resto registra menos de 20: Recoleta FC con 18, 2 de Mayo con 17, General Caballero, Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense con 16, Cerro Porteño con 15, Guaraní con 12, Libertad con 10 y Nacional con 9.

Lea más: Carlos Arrúa y el gol de cabeza en el 4-1 a Olimpia: “Es gracioso”