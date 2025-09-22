Olimpia

FAP: denuncia y condena por las amenazas a Richard Ortiz y Derlis González

Futbolistas Asociados del Paraguay denunció las amenazas que recibieron Richard Ortiz y Derlis González después del empate de Olimpia frente a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 09:13
La pintata en el domicilio de Richard Ortiz.
Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP) realizó la denuncia policial por la amenaza que recibió Derlis González después del empate 1-1 de Olimpia con Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. “Ganen o plomo”, fue el mensaje frente al domicilio del jugador, evento confirmado y publicado por la esposa del mismo.

“Repudiamos y condenamos completamente los actos vandálicos sufridos por los compañeros Richard Oetiz y Derlis González, futbolistas de Olimpia. Hemos realizado la denuncia antes los organismos de justicia correspondientes, exhortando a los mismos a identificar a los responsables y que los mismos respondan por sus actos, de modo a que no se vuelvan a repetir”, repudió FAP.

"Ganen o plomo", en el domicilio de Derlis González.
“Mercenario” y “andate de Olimpia carajo”

Según el comunicado de FAP, fueron cuatro personas, a bordo de dos motocicletas, las que llegaron hasta la casa de Derlis González. El hecho, registrado en las cámaras del circuito cerrado del domicilio del atacante, ocurrió el sábado 20 a las 01:15. En el caso de Richard Ortiz, capitán del Decano, los inadaptados escribieron las frases “Andate de Olimpia carajo” y “Mercenario”.

La pintata en el domicilio de Richard Ortiz.
El comunicado de FAP sobre las amenazas

El comunicado de FAP sobre las pintatas en los domicilios de Richard Ortiz y Derlis González.
