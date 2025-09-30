Lo que dijo Éver Hugo Almeida sobre la ausencia de Richard Ortiz

El conductor franjeado desmintió categóricamente las versiones que circulaban sobre una posible sanción disciplinaria para Richard Ortiz, asegurando que su ausencia se debió a una simple decisión de darle descanso. En su reemplazo, volvió al once titular el ex Sportivo 2 de Mayo, Javier Domínguez, cuyo trabajo fue reconocido por la parcialidad olimpista, un contraste con las críticas que el capitán viene enfrentando durante la actual temporada, en la que es blanco de las críticas.

El director técnico detalló la situación de los futbolistas ausentes en conferencia de prensa: “Héctor David Martínez salió en el partido pasado con un problema de aductor, está bien, no tiene ningún inconveniente creo, a Richard Ortiz se le dio descanso, no estaba suspendido como muchos dijeron, y Manuel Capasso (desgarro) tiene para 15, 18 días más o menos, pero después los otros dos sí, van a estar dentro del plantel en el trabajo de la semana”, expresó Almeida.

Con esta declaración, el experimentado estratega confirmó que, a excepción del defensor Manuel Capasso (quien padece un desgarro que lo mantendrá fuera por aproximadamente dos semanas y media), tanto Richard Ortiz como Héctor David Martínez estarán disponibles para reintegrarse a los entrenamientos del plantel la próxima semana.

Antes de profundizar en los detalles médicos y estratégicos, el conductor olimpista fue directo con los periodistas presentes, pidiéndoles concentrarse en el resultado positivo conseguido en Villa Elisa. “Vamos a hablar del partido muchachos, ganamos 2-0, estamos felices y vamos a estar hablando de jugadores que no están”, expresó el director técnico, un tanto fastidiado.