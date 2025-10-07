Olimpia: Variantes obligada y tácticas

El duelo que afrontará Olimpia contra el Canario, Recoleta FC, correspondiente al capítulo 16 del torneo Clausura, se disputará en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 17:30.

Gustavo Vargas (24 años) deja una vacancia defensiva al estar suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas. El zaguero central, que llegó a mitad de temporada proveniente de Guaraní, registra 10 presentaciones con la casaca franjeada.

Junior Barreto y Manuel Capasso, que se recupera de una dolencia, son algunas de las opciones que maneja el técnico Éver Hugo Almeida.

Las modificaciones tácticas que contempla La Leyenda guardan relación con los posibles ingresos de Fernando Cardozo y el capitán Richard Ortiz, para cumplir la función de doble 6.

Si se confirman las inclusiones de los volantes mencionados, los que saldrían serían Javier Domínguez y Hugo Quintana.

En cuanto al “minutaje” con los juveniles, el Decano marcha rezagado en la carrera y está obligado a incluir un sub 18 en cada presentación.

Si bien existen varias alternativas de chicos de la cantera, el que está teniendo oportunidades es el atacante Ricardo Benítez, quien por ser aún “verde”, tiene un amplio margen de crecimiento, aunque el simple hecho de ser considerado para el elenco profesional constituye un avance.

Sobre los antecedentes contra Recoleta FC del año, en el Apertura se registraron empates, 1-1 en la primera rueda y 0-0 en la segunda.

En la quinta fecha del Clausura, los franjeados se impusieron por 1-0 en Villa Elisa, mediante la anotación de Tiago Caballero, el centrodelantero que se encuentra al servicio de la selección nacional Sub 20, que disputa la Copa del Mundo en Chile.