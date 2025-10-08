Olimpia: Junta médica por Derlis González

La casi nula prestación del #10 Derlis González a Olimpia en el presente ciclo, comparado con su elevado salario, hace que la directiva evalúe su contrato y eventualmente pueda cortar la duración del mismo (fines de 2028), si cuenta con la venia del “jugador franquicia” de la institución, que necesitará un largo proceso de recuperación y probablemente un cambio de aire para su relanzamiento.

El Decano lleva 46 partidos disputados en este 2025, de los cuales Derlis estuvo presente en 26 juegos (la mayoría en bajo nivel), con cinco anotaciones.

El historial de lesiones del atacante se alarga, desde rotura de tibia, desgarro fibrilar, rotura de ligamento cruzado, hasta la lesión de la rodilla.

Preparativos en la Villa

El plantel dirigido por Éver Hugo Almeida ajusta detalles para el duelo del viernes contra Recoleta FC, a celebrarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 17:30.

En la práctica matinal de este miércoles, en Fernando de la Mora, La Leyenda conformó un equipo compuesto por: Gastón Olveira; Lucas Morales, Junior Barreto, Axel Alfonzo y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Richard Ortiz y Luis Abreu; Rodney Redes, Carlos Sebastián Ferreira y Junior Samuel Gamarra, el chico de 18 años que llegó al Bosque tras cumplir su ciclo formativo en Libertad.

Tras el choque contra el Canario, se vendrán tres clásicos seguidos, contra Cerro Porteño, Guaraní y Libertad.

El calendario marca que las tres últimas presentaciones del Expreso serán frente a General Caballero de Juan León Mallorquín, Sportivo Luqueño y 2 de Mayo.